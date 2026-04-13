В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

В Украине предлагают расширить перечень случаев, когда судебный сбор не взимается, речь идет о делах, связанных с пересмотром судебных решений и возмещением вреда, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15159.

В настоящее время Закон Украины «О судебном сборе» не содержит специальных исключений для таких категорий дел. Это означает, что лица, обращающиеся в суд с требованиями о пересмотре решений или возмещении вреда после решения Конституционного Суда Украины, должны уплачивать судебный сбор на общих основаниях.

Проблема усложняется еще и тем, что даже если человек решает подать иск о возмещении вреда, он должен уплатить судебный сбор. В спорах о компенсации это может быть существенной суммой и фактически сдерживать людей от обращения в суд. Поэтому часть требований о защите прав просто не доходит до рассмотрения по существу.

Именно эту проблему и пытается решить законопроект о внесении изменений в Закон «О судебном сборе».

Судебный сбор предлагают отменить

Законопроектом предлагается дополнить Закон Украины «О судебном сборе» положениями, согласно которым судебный сбор не взимается в двух ключевых случаях:

за подачу заявлений о пересмотре судебных решений судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в случае установления Конституционным Судом Украины неконституционности (или конституционности) закона или иного правового акта, примененного судом при рассмотрении дела

за подачу исковых заявлений по делам о возмещении вреда, причиненного физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

Также реализация законопроекта потребует внесения изменений в наименование кода программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета 3504030, в частности путем его дополнения положениями о возмещении вреда, причинённого физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

Однако указанные изменения не потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета и будут осуществляться за счёт и в пределах средств, предусмотренных по этому коду.

Предпосылкой появления законопроекта №15159 является проект закона №15158 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно возмещения вреда, причинённого физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15158 предусматривает установление специального срока исковой давности продолжительностью один год для требований о возмещении вреда, причинённого физическому или юридическому лицу актами и действиями, признанными неконституционными. Также речь идёт о дополнении Гражданского кодекса Украины статьёй 1175-1, которой устанавливаются специальные правила возмещения вреда, причинённого физическим или юридическим лицам актами и действиями, признанными неконституционными. Среди прочего предусматривается, что такая компенсация будет возмещаться за счёт государства.

