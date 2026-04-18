Пенсії у травні 2026: чи буде підвищення та які доплати отримають пенсіонери

16:53, 18 квітня 2026
У 2026 році пенсійні виплати в Україні зазнали змін через індексацію та перерахунок, однак у травні нових підвищень не передбачено.
Пенсії у травні 2026: чи буде підвищення та які доплати отримають пенсіонери
У березні в Україні провели індексацію пенсійних виплат. Як повідомили в Пенсійному фонді, вона охопила громадян, яким пенсію було призначено до кінця 2025 року. У результаті перерахунку підвищення отримали близько 9,5 мільйона пенсіонерів.

У квітні 2026 року здійснили окремий перерахунок для пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати. За його результатами розмір доплат становив від 100 до 2595 гривень — залежно від індивідуальних показників стажу та заробітку.

У травні проведення нової індексації не заплановано. Водночас окремі категорії громадян можуть розраховувати на додаткові виплати, які залежать від віку.

Зокрема, встановлено такі розміри вікових надбавок:

для осіб віком від 70 до 74 років — 300 гривень;

для громадян віком 75–79 років — 456 гривень;

для осіб віком від 80 років — 570 гривень.

Важливою умовою для отримання такої доплати є розмір пенсії: якщо основна виплата перевищує 10 340,35 гривень, вікова надбавка не нараховується.

