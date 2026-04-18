Пенсии в мае 2026: будет ли повышение и какие доплаты получат пенсионеры

В 2026 году пенсионные выплаты в Украине претерпели изменения из-за индексации и перерасчета, однако в мае новых повышений не предусмотрено.

В марте в Украине была проведена индексация пенсионных выплат. Как сообщили в Пенсионном фонде, она коснулась граждан, которым пенсия была назначена до конца 2025 года. В результате перерасчёта повышение получили около 9,5 миллиона пенсионеров.

В апреле 2026 года был проведён отдельный перерасчёт для пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать. По его результатам размер доплат составил от 100 до 2595 гривен — в зависимости от индивидуальных показателей стажа и заработка.

В мае проведение новой индексации не предусмотрено. В то же время отдельные категории граждан могут рассчитывать на дополнительные выплаты, зависящие от возраста.

В частности, установлены следующие размеры возрастных надбавок:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для граждан в возрасте 75–79 лет — 456 гривен;

для лиц в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Важным условием для получения такой доплаты является размер пенсии: если основная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не начисляется.

