  1. В Украине

Пенсии в мае 2026: будет ли повышение и какие доплаты получат пенсионеры

16:53, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году пенсионные выплаты в Украине претерпели изменения из-за индексации и перерасчета, однако в мае новых повышений не предусмотрено.
Пенсии в мае 2026: будет ли повышение и какие доплаты получат пенсионеры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В марте в Украине была проведена индексация пенсионных выплат. Как сообщили в Пенсионном фонде, она коснулась граждан, которым пенсия была назначена до конца 2025 года. В результате перерасчёта повышение получили около 9,5 миллиона пенсионеров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В апреле 2026 года был проведён отдельный перерасчёт для пенсионеров, которые после выхода на пенсию продолжают работать. По его результатам размер доплат составил от 100 до 2595 гривен — в зависимости от индивидуальных показателей стажа и заработка.

В мае проведение новой индексации не предусмотрено. В то же время отдельные категории граждан могут рассчитывать на дополнительные выплаты, зависящие от возраста.

В частности, установлены следующие размеры возрастных надбавок:

для лиц в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для граждан в возрасте 75–79 лет — 456 гривен;

для лиц в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Важным условием для получения такой доплаты является размер пенсии: если основная выплата превышает 10 340,35 гривен, возрастная надбавка не начисляется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]