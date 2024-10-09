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На Хмельниччині повторно судили чоловіка, який ухилився від проходження програми для кривдників

22:55, 9 жовтня 2024
У березні чоловіка засудили за домашнє насильство та за те, що він не виконував обмежувальний припис.
На Хмельниччині повторно судили чоловіка, який ухилився від проходження програми для кривдників
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На Хмельниччині суд визнав винним 44-річного чоловіка в умисному ухиленні від проходження програми для кривдників, що була застосована судом. Його засуджено до 2 років 3 місяців обмеження волі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У березні цього року чоловіка судили за вчинення домашнього насильства та невиконання обмежувального припису.

Суд призначив йому покарання у виді 2 років обмеження волі зі встановленням іспитового строку на той самий термін та зобов’язав пройти корекційну програму для осіб, що вчиняють насильство в сім’ї.

Однак засуджений умисно не виконав постанову суду і не з’являвся до кризового центру.

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