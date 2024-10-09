У Києві відкрили нову мініскульптуру – київська перепічка, фото

Мініскульптуру можна знайти на вулиці Богдана Хмельницького.

Автор фото: Andrii Prots

У Києві з’явилась нова мініскульптура проєкту «Шукай!» під назвою «Київська перепічка». Її можна знайти на вулиці Богдана Хмельницького.

Мініатюра зображує перепічку в руці, яка завжди буде теплою завдяки вбудованому нагрівнику.

Прикмета скульптури: «Хто перепічки торкнеться, довголіття набереться».

Автор фото: Andrii Prots

«Перепічка — славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд — продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва. У черзі на Богдана Хмельницького, 3, стояв чи не кожен киянин. Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, — символи того, що все буде добре, що Київ живе! Саме цьому й присвячена мініскульптура», - заявили у проєкті «Шукай!».

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