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Повідомлення про зміни у трудових відносинах — чи можливо скасувати подання

07:00, 15 жовтня 2024
У ПФУ зазначили, що наразі не передбачено внесення змін, скасування або видалення поданих страхувальником засобами вебпорталу Пенсійного фонду повідомлень про зміни у трудових відносинах щодо працівників при бронюванні.
Повідомлення про зміни у трудових відносинах — чи можливо скасувати подання
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Пенсійний фонд України надав можливість органам державної влади та критично важливим підприємствам подати відомомсті через вебпортал електронних послуг згідно з п. 6 постанови Кабміну від 5.06.2024 № 650 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану».

Так, роботодавець може подати відомості про прийняття працівника на роботу, переміщення до іншого структурного підрозділу, переведення, звільнення, поновлення на роботі, тимчасового припинення або відновлення дії трудового договору.

Для цього в кабінеті страхувальника передбачений пункт меню Комунікації з ПФУ/Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)/Повідомлення про зміни в трудових відносинах.

На сьогодні не передбачено внесення змін, скасування або видалення поданих страхувальником повідомлень про зміни в трудових відносинах.

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