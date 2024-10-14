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Використання результатів НСРД як доказів у кримінальному провадженні — суддя ККС ВС Наталія Антонюк проаналізувала судову практику

20:40, 14 жовтня 2024
Заступник голови ККС ВС Наталія Антонюк висвітлила судову практику ВС щодо використання результатів негласних слідчих, розшукових дій як доказів у кримінальному провадженні.
Використання результатів НСРД як доказів у кримінальному провадженні — суддя ККС ВС Наталія Антонюк проаналізувала судову практику
Фото: supreme.court.gov.ua
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Заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк провела тренінг для прокурорів з питань нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Зокрема, учасники обговорили постанову ККС ВС від 21 листопада 2023 року у справі № 991/722/21 (провадження № 51-1164км21), у якій Верховний Суд вказав, що сторона захисту має право реалізувати свої процесуальні права, у тому числі право на доступ до матеріалів, які могли підтвердити позицію захисту про провокацію кримінального правопорушення. Наслідок поведінки сторони, яка своїми діями унеможливила або значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь протилежної сторони, щоб не заохочувати сторону до використання таких прийомів.

Також розглянули постанову від 10 вересня 2024 року у справі № 359/7863/17 (провадження № 51-317км24).

Колегія суддів ККС ВС у цій постанові звернула увагу на те, що сама по собі імітація певних дій, намірів та інших обставин є складовою частиною такої слідчої дії, як контроль за вчиненням злочину, для чого ст. 273 КПК України передбачає повноваження органів розслідування, крім інших імітаційних заходів, щодо використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій.

Тому ККС ВС не погодився з доводами сторони захисту про провокацію в цьому кримінальному провадженні.

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ВС судова практика ККС ВС

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