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Использование результатов НСРД в качестве доказательств в уголовном производстве — судья КУС ВС Наталья Антонюк проанализировала судебную практику

20:40, 14 октября 2024
Заместитель председателя КУС ВС Наталья Антонюк осветила судебную практику ВС по использованию результатов негласных следственных, розыскных действий в качестве доказательств в уголовном производстве.
Использование результатов НСРД в качестве доказательств в уголовном производстве — судья КУС ВС Наталья Антонюк проанализировала судебную практику
Фото: supreme.court.gov.ua
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Заместитель председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк провела тренинг для прокуроров по надзору за проведением оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных (розыскных) действий. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Зокрема, учасники обговорили постанову ККС ВС від 21 листопада 2023 року у справі № 991/722/21 (провадження № 51-1164км21), у якій Верховний Суд вказав, що сторона захисту має право реалізувати свої процесуальні права, у тому числі право на доступ до матеріалів, які могли підтвердити позицію захисту про провокацію кримінального правопорушення. Наслідок поведінки сторони, яка своїми діями унеможливила або значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь протилежної сторони, щоб не заохочувати сторону до використання таких прийомів.

Також розглянули постанову від 10 вересня 2024 року у справі № 359/7863/17 (провадження № 51-317км24).

Колегія суддів ККС ВС у цій постанові звернула увагу на те, що сама по собі імітація певних дій, намірів та інших обставин є складовою частиною такої слідчої дії, як контроль за вчиненням злочину, для чого ст. 273 КПК України передбачає повноваження органів розслідування, крім інших імітаційних заходів, щодо використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій.

Тому ККС ВС не погодився з доводами сторони захисту про провокацію в цьому кримінальному провадженні.

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ВС судебная практика КУС ВС

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