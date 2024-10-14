В Ровно экс-директор коммунального учреждения заработала более 300 тысяч на фиктивном трудоустройстве

Экс-директор областного коммунального учреждения, злоупотребляя своей властью, сговорилась с наемным работником и другими людьми для собственного обогащения.

В Ровно направили в суд обвинительный акт в отношении экс-директора коммунального учреждения, которая заработала более 300 тысяч на фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что уже бывший директор областного коммунального учреждения, злоупотребляя своим служебным положением, ради личного обогащения сговорилась с наемным работником и другими лицами.

Женщина, в частности, фиктивно трудоустроила знакомого, которому необходим трудовой стаж. При этом мужчина на рабочем месте не появлялся, а его заработную плату получала чиновница, лично распоряжаясь банковской картой «подчиненного».

Таким образом, обвиняемая присвоила и растратила более 330 000 грн, а ее сообщник в это время неоднократно обращался в пенсионный фонд с записями в трудовой книжке о трудоустройстве в коммунальном заведении для оформления пенсии.

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