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В Украине изменен порядок повышения квалификации адвокатов

18:52, 14 октября 2024
РАУ внесла изменения в Порядок повышения квалификации адвокатов Украины.
В Украине изменен порядок повышения квалификации адвокатов
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Адвокаты, деятельность которых была остановлена ​​из-за вступления в законную силу приговора или наложения дисциплинарного взыскания, обязаны постоянно повышать свой профессиональный уровень (профессиональную квалификацию). Чтобы такие адвокаты после возобновления деятельности были готовы осуществлять на должном профессиональном уровне защиту, оказывать юридическую помощь, а также выполнять свои профессиональные обязанности.

Соответствующее решение Совета адвокатов Украины от 20.09.2024 №53 «О повышении профессионального уровня и квалификации адвокатами, в которых остановлена ​​деятельность на основании ч.1 ст. 31 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» обнародовано на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ст. 31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає чотири підстави для зупинення права на заняття адвокатською діяльністю:

1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримінального проступку чи нетяжкого злочину, за який призначено покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.

РАУ звернула увагу, що подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності відбувається у випадках несумісності або ж тимчасового фактичного припинення з певних підстав здійснення адвокатської діяльності. І багато адвокатів зупинили власну діяльність через мобілізацію до ЗСУ з метою захисту країни.

Крім того, багато тимчасово переміщених осіб, які покинули тимчасово окуповану територію та перемістились, не здійснюють подальшу адвокатську діяльність через відсутність офісів, клієнтів, та подають заяви на зупинення адвокатської діяльності з метою позбавлення додаткового тягаря зі сплати внесків та обов’язкового підвищення кваліфікації на деякий час.

Визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним є підставою для зупинення адвокатської діяльності через неможливість здійснення діяльності з об’єктивних причин, пов’язаних із здоров’ям адвоката. При цьому, обмежена дієздатність впливає на здатність розуміти та сприймати інформацію, тому залишення обов’язку підвищення професійного рівня для такої категорії осіб є нелогічним та недоцільним.

В той же час набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримінального правопорушення, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону та накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, як окремі підстави для зупинення адвокатської діяльності є випадками, настання яких пов’язано саме з недотриманням адвокатом вимог чинного законодавства та порушенням Правил адвокатської етики, що може свідчити про необхідність підвищення кваліфікації таким адвокатом. Водночас, після спливу певного часу адвокатська діяльність таких осіб поновлюється у зв’язку зі спливом строку дисциплінарного стягнення чи відбування покарання.

У звʼязку із цим РАУ внесла зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. Зокрема, п. 16 було доповнено таким абзацом: «Всі адвокати, діяльність яких зупинена відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію)».

Ранее сообщалось, что неполучение адвокатом необходимого количества баллов за повышение квалификации в 2022 году не является дисциплинарным проступком.

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адвокат НААУ РАУ

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