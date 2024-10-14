В Хмельницкой области заключили в тюрьму водителя грузовика, по вине которого погибла 5-летняя девочка

Водитель грузовика не сбавил скорость перед остановленным автомобилем «Volkswagen Golf», что привело к столкновению и гибели 5-летней дочери водителя легковушки.

В Хмельницкой области суд вынес приговор водителю грузовика, который совершил аварию, в результате которой погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщает областная прокуратура.

22-летний житель Ивано-Франковской области в нарушении правил безопасности дорожного движения и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на год.

Авария произошла в январе этого года в с. Мицевцы Каменец-Подольского района.

Управляя грузовиком Mercedes-Benz, обвиняемый не сбавил скорость перед автомобилем Volkswagen Golf, который остановился впереди для совершения поворота и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП 5-летняя дочь водителя легковушки погибла на месте происшествия. Его 37-летняя супруга получила телесные повреждения.

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