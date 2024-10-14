Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области заключили в тюрьму водителя грузовика, по вине которого погибла 5-летняя девочка

23:33, 14 октября 2024
Водитель грузовика не сбавил скорость перед остановленным автомобилем «Volkswagen Golf», что привело к столкновению и гибели 5-летней дочери водителя легковушки.
В Хмельницкой области заключили в тюрьму водителя грузовика, по вине которого погибла 5-летняя девочка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области суд вынес приговор водителю грузовика, который совершил аварию, в результате которой погибла 5-летняя девочка. Об этом сообщает областная прокуратура.

22-летний житель Ивано-Франковской области в нарушении правил безопасности дорожного движения и приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на год.

Авария произошла в январе этого года в с. Мицевцы Каменец-Подольского района.

Управляя грузовиком Mercedes-Benz, обвиняемый не сбавил скорость перед автомобилем Volkswagen Golf, который остановился впереди для совершения поворота и допустил столкновение с ним.

В результате ДТП 5-летняя дочь водителя легковушки погибла на месте происшествия. Его 37-летняя супруга получила телесные повреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды запланировано с 4 по 9 ноября – ВККС

Тестирование будут проходить четыре группы кандидатов в день согласно алфавитному порядку и специализации

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 14 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 4 кандидатов не явились.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины

Расходы на финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, составляют 11,83 млрд грн.

Кабмин ликвидировал управления миграционной службы в Ивано-Франковской и Львовской областях

В то же время создано Западное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

Осуждение военнослужащего за дезертирство без допроса командира – Верховный Суд указал, когда нет нарушения права на перекрестный допрос

Адвокат утверждал, что неявка осужденного на военную службу связана с тем, что он выполнял приказ своего командира, но суд не допросил командира, чем нарушил право на перекрестный допрос – но Верховный Суд указал, что поскольку командира отыскать не удалось, то право не нарушено.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду