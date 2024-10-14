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На Хмельниччині ув’язнили водія вантажівки, з вини якого загинула 5-річна дівчинка

23:33, 14 жовтня 2024
Водій вантажівки не зменшив швидкість перед зупиненим автомобілем «Volkswagen Golf», що призвело до зіткнення і загибелі 5-річної доньки водія легковика.
На Хмельниччині ув’язнили водія вантажівки, з вини якого загинула 5-річна дівчинка
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На Хмельниччині суд виніс вирок водію вантажівки, який вчинив аварію, в результаті якої загинула 5-річна дівчинка. Про це повідомляє обласна прокуратура.

22-річного жителя Івано-Франківщини у порушенні правил безпеки дорожнього руху та засуджено  до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік.

Аварія сталася у січні цього року в с. Міцівці Кам’янець-Подільського району.

Керуючи вантажівкою «Mercedes-Benz», обвинувачений не зменшив швидкість перед автомобілем «Volkswagen Golf», який зупинився попереду для здійснення повороту та допустив зіткнення з ним.

У результаті ДТП 5-річна дочка водія легковика загинула на місці події. Його 37-річна дружина отримала тілесні ушкодження.

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