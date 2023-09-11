Неполучение адвокатом необходимого количества баллов за повышение квалификации в 2022 году не является дисциплинарным проступком

Впрочем, в 2023 году уже действуют обычные правила повышения квалификации адвокатов.

Повышение адвокатом в 2022 году профессионального уровня в объеме меньшем, чем установленный Порядком повышения квалификации адвокатов Украины, не является дисциплинарным проступком. Поэтому это не может служить основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов, такое разъяснение дала Рада адвокатов Украины (РАУ) в своем решении от 11-12 августа 2023 г. № 88 «Об исполнении обязанности повышения квалификации адвокатами за 2022 год». (документ в конце текста).

В соответствии со статьей 21 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» при осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень.

Для обеспечения выполнения этой нормы Рада адвокатов Украины утвердила Порядок повышения квалификации адвокатов Украины (решение от 03.07.2021 №63). Его разделом II установлены требования относительно повышения профессионального уровня адвокатов.

Необходимый объем повышения профессионального уровня адвокатом определяется в часах и зачетных баллах. Да, согласно п.п. 19, 20 Порядка все адвокаты обязаны повышать квалификацию на уровне 10 часов в год (10 зачетных баллов), а молодые адвокаты (первые три года после получения свидетельства) – 16 часов в год (16 зачетных баллов).

Впрочем, учитывая боевые действия на территории Украины и невозможность в связи с этим проведения в некоторых регионах аккредитованных мероприятий по повышению квалификации, решением РАУ от 16.03.2022 №30 было приостановлено действие пунктов 19, 20 Порядка. Впрочем, отметила Рада адвокатов Украины, это не отменяло предусмотренную законом обязанность повышения профессионального уровня, а лишь позволяло адвокату повышать свой профессиональный уровень в меньшем объеме, чем установлено Порядком.

Впрочем, Высшая школа адвокатуры продолжала обеспечивать меры по повышению профессионального уровня адвокатов. По ее информации, сертификаты о повышении профессионального уровня в полном объеме в 2022 году получили 47,7% адвокатов Украины.

Решением РАУ от 27.12.2022 № 185 действие п.п. 19, 20 Порядка было возобновлено и с января 2023 года действуют определенные ими объемы повышения профессионального уровня. В текущем году сертификаты о повышении профессионального уровня в полном объеме уже получили 30,2% адвокатов.

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