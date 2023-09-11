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  1. В мире

Чехия планирует продлить статус временной защиты украинских беженцев и предоставление финансовой поддержки

16:02, 11 сентября 2023
На заседании Правительства Чехии планируется рассмотреть продление статуса временной защиты украинских беженцев до 2025 года.
Чехия планирует продлить статус временной защиты украинских беженцев и предоставление финансовой поддержки
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Правительство Чехии планирует на заседании, запланированном на среду, обсудить предложение о продлении статуса защиты для украинских беженцев вплоть до конца марта 2025 года. Кроме того, чешские власти рассматривают возможность предоставления финансовой поддержки беженцам, которые получили статус временной защиты в Чехии, во время их возвращения в Украину, – сообщает iDNES.cz.

В частности, правительство планирует установить максимальную сумму финансовой помощи, чтобы способствовать добровольному возвращению беженцев на их родину. Однако важно отметить, что беженцы будут иметь возможность воспользоваться этой поддержкой только один раз, и это должно быть сделано не позднее, чем за три месяца до окончания их права на пребывание в рамках временной защиты, что фактически означает до конца следующего года.

Также, если они планируют дальнейшее получение долгосрочной визы для пребывания в Чехии, им придется сначала вернуть половину суммы, которую получили от чешского правительства для возвращения на родину.

По информации чешского Министерства внутренних дел, в данный момент в Чехии находится примерно 360 тысяч человек, которые имеют статус временной защиты, и большинство из них составляют женщины с детьми.

Кроме того, отмечается, что 52% украинцев, которые приехали в страну после начала российского вторжения, планируют остаться в Чехии.

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