Чехія планує продовжити статус тимчасового захисту українських біженців та надання фінансової підтримки

На засіданні Уряду Чехії планується розглянути продовження статусу тимчасового захисту українських біженців до 2025 року.

Уряд Чехії планує на засіданні, запланованому на середу, обговорити пропозицію про продовження статусу захисту для українських біженців аж до кінця березня 2025 року. Крім того, чеська влада розглядає можливість надання фінансової підтримки біженцям, які отримали статус тимчасового захисту в Чехії, під час їхнього повернення в Україну, – повідомляє iDNES.cz.

Зокрема, уряд планує встановити максимальну суму фінансової допомоги, щоб сприяти добровільному поверненню біженців на їхню батьківщину. Проте важливо відзначити, що біженці матимуть можливість скористатися цією підтримкою лише один раз, і це повинно бути зроблено не пізніше, ніж за три місяці до закінчення їхнього права на перебування в рамках тимчасового захисту, що фактично означає до кінця наступного року.

Також, якщо вони планують подальше отримання довгострокової візи для перебування в Чехії, їм доведеться спершу повернути половину суми, яку отримали від чеського уряду для повернення на батьківщину.

За інформацією чеського Міністерства внутрішніх справ, в даний момент в Чехії перебуває приблизно 360 тисяч осіб, які мають статус тимчасового захисту, і більшість з них складають жінки з дітьми.

Крім того, зазначається, що 52% українців, які приїхали до країни після початку російського вторгнення, планують залишитися в Чехії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.