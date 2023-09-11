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РАУ уточнила порядок призначення керівників тимчасових робочих органів ради адвокатів регіону

13:13, 11 вересня 2023
РАУ внесла зміни до Регламенту ради адвокатів регіону.
РАУ уточнила порядок призначення керівників тимчасових робочих органів ради адвокатів регіону
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Рада адвокатів України повідомила, що тимчасовий робочий орган ради адвокатів регіону може очолювати адвокат регіону на підставі рішення ради адвокатів регіону. Рішенням РАУ від 11-12 серпня 2023 року № 73 було уточнено порядок формування тимчасових робочих органів, визначений Регламентом ради адвокатів регіону.

«Згідно із попередньою редакцією відповідного п. 14.3 Регламенту, тимчасовий робочий орган ради адвокатів регіону міг очолювати будь-який член ради адвокатів регіону за його згодою», - сказано у повідомленні.

У РАУ нагадують, що для вирішення поточних завдань діяльності ради адвокатів регіону остання може створювати тимчасові робочі органи (робочі, консультативні, експертні, комітети, комісії, групи, тощо).

У відповідному рішенні РАР повинно бути зазначено:

мету створення тимчасового робочого органу;

вичерпний перелік завдань;

члени ради адвокатів регіону, які включаються до складу органу;

голову;

термін виконання завдань органом;

термін, на який створюється тимчасовий робочий орган.

«В роботі тимчасових робочих органів ради адвокатів регіону можуть брати участь фахівці, експерти з відповідних питань, науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування (за їх згодою)», - додають у РАУ.

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