Совет адвокатов уточнил порядок назначения руководителей временных рабочих органов совета адвокатов региона

Совет адвокатов Украины внес изменения в Регламент совета адвокатов региона.

Совет адвокатов Украины (САУ) сообщил, что временный рабочий орган совета адвокатов региона (САР) может возглавлять адвокат региона на основании решения совета адвокатов региона. Решением РАУ от 11-12 августа 2023 г. № 73 был уточнен порядок формирования временных рабочих органов, определенный Регламентом совета адвокатов региона.

«Согласно предыдущей редакции соответствующего п. 14.3 Регламента, временный рабочий орган совета адвокатов региона мог возглавлять любой член совета адвокатов региона по его согласию», - говорится в сообщении.

В САУ напоминают, что для решения текущих задач деятельности совета адвокатов региона последняя может создавать временные рабочие органы (рабочие, консультативные, экспертные, комитеты, комиссии, группы и т.п.).

В соответствующем решении САР должно быть указано:

цель создания временного рабочего органа;

исчерпывающий список задач;

члены совета адвокатов региона, которые включаются в состав органа;

голову;

срок выполнения задач органом;

срок, на который создается временный рабочий орган.

«В работе временных рабочих органов совета адвокатов региона могут принимать участие специалисты, эксперты по соответствующим вопросам, ученые, представители органов государственной власти и местного самоуправления (по их согласию)», - добавляют в РАУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, желающие стать адвокатами, смогут устранить несовместимость после войны, — решение Совета адвокатов.

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