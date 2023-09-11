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Неотримання адвокатом необхідної кількості балів за підвищення кваліфікації у 2022 році не є дисциплінарним проступком

13:30, 11 вересня 2023
Втім, у 2023 році вже діють звичайні правила підвищення кваліфікації адвокатів.
Неотримання адвокатом необхідної кількості балів за підвищення кваліфікації у 2022 році не є дисциплінарним проступком
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Підвищення адвокатом у 2022 році професійного рівня в обсязі меншому, ніж встановлений Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України, не є дисциплінарним проступком. Тому це не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомили у пресслужбі Національної асоціації адвокатів, таке роз’яснення дала Рада адвокатів України (РАУ) у своєму рішенні від 11-12 серпня 2023 р. № 88 «Про виконання обов’язку підвищення кваліфікації адвокатами за 2022 рік». (Документ в кінці тексту).

Відповідно до статті 21 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.

На забезпечення виконання цієї норми Рада адвокатів України затвердила Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України (рішення від 03.07.2021 №63). Його розділом II встановлені вимоги щодо підвищення професійного рівня адвокатів.

Необхідний обсяг підвищення професійного рівня адвокатом визначається у годинах і залікових балах. Так, згідно п.п. 19, 20 Порядку усі адвокати зобов’язані підвищувати кваліфікацію на рівні 10 годин на рік (10 залікових балів), а молоді адвокати (перші три роки після отримання свідоцтва) – 16 годин на рік (16 залікових балів).

Втім, враховуючи бойові дії на території України та неможливість у зв’язку з цим проведення у деяких регіонах акредитованих заходів з підвищення кваліфікації, рішенням РАУ від 16.03.2022 №30 було призупинено дію пунктів 19, 20 Порядку. Втім, зазначила Рада адвокатів України, це не скасовувало передбачений Законом обов’язок підвищення професійного рівня, а лише дозволяло адвокату підвищувати свій професійний рівень у меншому обсязі, ніж встановлено Порядком.

Втім, Вища школа адвокатури продовжувала забезпечувати заходи з підвищення професійного рівня адвокатів. За її інформацією сертифікати про підвищення професійного рівня у повному обсязі у 2022 році отримали 47,7% адвокатів України.

Рішенням РАУ від 27.12.2022 № 185 дію п.п. 19, 20 Порядку було відновлено і з січня 2023 року діють визначені ними обсяги підвищення професійного рівня. У поточному році сертифікати про підвищення професійного рівня у повному обсязі вже отримали 30,2% адвокатів.

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