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В Україні змінено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів

18:52, 14 жовтня 2024
РАУ внесла зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.
В Україні змінено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів
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Адвокати, діяльність яких була зупинена через набрання законної сили вироком або накладення дисциплінарного стягнення, зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію). Аби такі адвокати після відновлення діяльності були готові здійснювати на належному професійному рівні захист, надавати правничу допомогу, а також виконувати свої професійні обов’язки.

Відповідне рішення Ради адвокатів України від 20.09.2024 №53 «Щодо підвищення професійного рівня та кваліфікації адвокатами в яких зупинена діяльність на підставі ч.1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» оприлюднене на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Ст. 31 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає чотири підстави для зупинення права на заняття адвокатською діяльністю:

1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримінального проступку чи нетяжкого злочину, за який призначено покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.

РАУ звернула увагу, що подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності відбувається у випадках несумісності або ж тимчасового фактичного припинення з певних підстав здійснення адвокатської діяльності. І багато адвокатів зупинили власну діяльність через мобілізацію до ЗСУ з метою захисту країни.

Крім того, багато тимчасово переміщених осіб, які покинули тимчасово окуповану територію та перемістились, не здійснюють подальшу адвокатську діяльність через відсутність офісів, клієнтів, та подають заяви на зупинення адвокатської діяльності з метою позбавлення додаткового тягаря зі сплати внесків та обов’язкового підвищення кваліфікації на деякий час.

Визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним є підставою для зупинення адвокатської діяльності через неможливість здійснення діяльності з об’єктивних причин, пов’язаних із здоров’ям адвоката. При цьому, обмежена дієздатність впливає на здатність розуміти та сприймати інформацію, тому залишення обов’язку підвищення професійного рівня для такої категорії осіб є нелогічним та недоцільним.

В той же час набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримінального правопорушення, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32 цього Закону та накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, як окремі підстави для зупинення адвокатської діяльності є випадками, настання яких пов’язано саме з недотриманням адвокатом вимог чинного законодавства та порушенням Правил адвокатської етики, що може свідчити про необхідність підвищення кваліфікації таким адвокатом. Водночас, після спливу певного часу адвокатська діяльність таких осіб поновлюється у зв’язку зі спливом строку дисциплінарного стягнення чи відбування покарання.

У звʼязку із цим РАУ внесла зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63. Зокрема, п. 16 було доповнено таким абзацом: «Всі адвокати, діяльність яких зупинена відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інформація про яких внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень (професійну кваліфікацію)».

Раніше ми писали, що неотримання адвокатом необхідної кількості балів за підвищення кваліфікації у 2022 році не є дисциплінарним проступком.

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адвокат НААУ РАУ

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