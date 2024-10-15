Сообщение об изменениях в трудовых отношениях — возможно ли отменить представление

В ПФУ отметили, что в настоящее время не предусмотрено внесение изменений, отмена или удаление поданных страхователем средствами вебпортала Пенсионного фонда сообщений об изменениях в трудовых отношениях в отношении работников при бронировании.

Пенсионный фонд Украины предоставил возможность органам государственной власти и критически важным предприятиям предоставить сведения через вебпортал электронных услуг согласно п. 6 постановления Кабмина от 5.06.2024 № 650 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения».

Так, работодатель может подать сведения о принятии работника на работу, перемещении в другое структурное подразделение, переводе, увольнении, возобновлении на работе, временном прекращении или возобновлении действия трудового договора.

Для этого в кабинете страхователя предусмотрен пункт меню Коммуникации по ПФУ/Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)/Сообщение об изменениях в трудовых отношениях.

На сегодняшний день не предусмотрено внесение изменений, отмена или удаление поданных страхователем сообщений об изменениях в трудовых отношениях.

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