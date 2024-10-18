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Нацбанк вперше представив дані про обсяги кредитових і дебетових переказів бізнесу та населення

12:13, 18 жовтня 2024
Національний банк показав статистику щодо кредитових трансферів і прямого дебету.
Нацбанк вперше представив дані про обсяги кредитових і дебетових переказів бізнесу та населення
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Національний банк України вперше опублікував інформацію про обсяги використання платіжних інструментів, зокрема кредитних трансферів і прямих дебетів. Це стало можливим завдяки впровадженню нової системи звітності, яка була запроваджена минулого року.

Ці інструменти застосовуються для грошових переказів як в Україні, так і за кордоном, зокрема для міжнародних розрахунків у сфері експорту та імпорту. Введення таких стандартів відповідає принципам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків, що дозволяє Україні адаптувати свою платіжну систему до сучасних європейських норм.

У першій половині 2024 року в Україні було виконано 0,8 мільйона платіжних операцій за допомогою прямого дебету, загальна сума яких становила 21,23 мільярда гривень.

Операції з кредитним трансфером користуються більшою популярністю: в межах України –1 848 млн операцій на суму майже 20 166 млрд грн, в Україну – 2,52 млн операцій на суму 33,89 млрд дол США в еквіваленті, з України – 0,56 млн операцій на суму 35,09 млрд дол США в еквіваленті.

Найбільша частина операцій в Україні припадає на рахунки фізичних осіб – 1 603,7 млн шт. або 86,78%, але за сумою лідирують операції суб'єктів господарювання 18 063,20 млрд грн або 89,57%.

Зазначається, що більшість транскордонних переказів в Україну за кількістю операцій надходить фізичним особам – 55,41%, проте за сумою переважають надходження бізнесу – 94,16% від загального обсягу коштів, що надійшли в країну за зовнішньоекономічними контрактами.

Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (44,95%), Швейцарії (21,22%) та США (11,79%). З України найбільше коштів було переказано до країн ЄС (60,51%), Швейцарії (10,33%) та Китаю (5,06%).

Щодо переказів з України, дані НБУ показують, що бізнес здійснює переважну більшість операцій за кордон: 93,67% за кількістю та 99,8% за сумою. Основними напрямками таких переказів є країни ЄС (60,51%), Швейцарія (10,33%) та Китай (5,06%).

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Нацбанк

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