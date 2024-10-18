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Нацбанк впервые представил данные об объемах кредитных и дебетовых переводов бизнеса и населения

12:13, 18 октября 2024
Национальный банк показал статистику по кредитным трансферам и прямому дебету.
Нацбанк впервые представил данные об объемах кредитных и дебетовых переводов бизнеса и населения
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Национальный банк Украины впервые опубликовал информацию об объемах использования платежных инструментов, в частности, кредитных трансферов и прямых дебетов. Это стало возможным благодаря внедрению новой системы отчетности, которая была введена в прошлом году.

Эти инструменты используются для денежных переводов как в Украине, так и за рубежом, в частности для международных расчетов в сфере экспорта и импорта. Введение таких стандартов соответствует принципам Европейского центрального банка и других ведущих центральных банков, что позволяет адаптировать свою платежную систему к современным европейским нормам.

В первой половине 2024 года в Украине было выполнено 0,8 миллиона платежных операций посредством прямого дебета, общая сумма которых составила 21,23 миллиарда гривен.
Операции с кредитным трансфером пользуются большей популярностью: в пределах Украины –1 848 млн сделок на сумму почти 20 166 млрд грн, в Украине – 2,52 млн сделок на сумму 33,89 млрд долл. США в эквиваленте, из Украины – 0,56 млн сделок на сумму 35,09 млрд долл. США в эквиваленте.

Наибольшая часть сделок в Украине приходится на счета физических лиц – 1 603,7 млн ​​шт. или 86,78%, но по сумме лидируют операции субъектов ведения хозяйства 18 063,20 млрд грн или 89,57%.

Отмечается, что большинство трансграничных переводов в Украину по количеству сделок поступает физическим лицам – 55,41%, однако по сумме преобладают поступления бизнеса – 94,16% от общего объема поступивших в страну средств по внешнеэкономическим контрактам.

Больше всего средств в Украину поступало из стран ЕС (44,95%), Швейцарии (21,22%) и США (11,79%). Из Украины больше всего средств было переведено в страны ЕС (60,51%), Швейцарию (10,33%) и Китай (5,06%).

Относительно переводов из Украины, данные НБУ показывают, что бизнес совершает подавляющее большинство сделок за границу: 93,67% по количеству и 99,8% по сумме. Основными направлениями таких переводов являются страны ЕС (60,51%), Швейцария (10,33%) и Китай (5,06%).

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Нацбанк

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