Практика судів
  1. В Україні

Проїхався по тротуару — у Києві покарали водія Mercedes, який вирішив скоротити шлях, відео

23:16, 1 листопада 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Проїхався по тротуару — у Києві покарали водія Mercedes, який вирішив скоротити шлях, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, який скоротив шлях, проїхавши тротуаром.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух тротуаром) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 11.13 ПДР рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 12 листопада

П’ять перших претендентів на посади дисциплінарних інспекторів оцінить Вища рада правосуддя.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Документи, які мають пересилатися по Києву, чомусь їдуть до Харкова – Верховний Суд про роботу Укрпошти

У Верховному Суді повідомили про некоректну роботу «Укрпошти» – це заважає судам вчасно здійснювати правосуддя.

Об’єднана палата ККС ВС зробила висновок щодо початку перебігу строку давності притягнення до відповідальності за вчинення триваючого злочину

ОП ККС Верховного Суду скасувала рішення судів попередніх інстанцій, які звільнили обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду