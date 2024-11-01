Проїхався по тротуару — у Києві покарали водія Mercedes, який вирішив скоротити шлях, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Mercedes, який скоротив шлях, проїхавши тротуаром.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили керманича, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Рух тротуаром) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 11.13 ПДР рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках забороняється.

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