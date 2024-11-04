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У Києві вітер повалив дерева та завдав шкоди конструкціям будинків, фото

16:46, 4 листопада 2024
Сильний вітер завдав шкоди у столиці.
У Києві вітер повалив дерева та завдав шкоди конструкціям будинків, фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У Києві сильний вітер повалив та пошкодив дерева. Як повідомили у КМДА, для ліквідації наслідків негоди задіяли техніку. Працівники аварійно-диспетчерської служби комунального об’єднання, бригади комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень районів столиці прибирають дерева та гілки, що заважають або несуть небезпеку транспорту і пішоходам.

Окрім цього, рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» прибирають повалені дерева в різних районах столиці та демонтують аварійні конструкції на дахах і фасадах будинків, що пошкоджені внаслідок сильних вітрів.

Як напередодні зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у Києві, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. І рівень небезпечності, жовтий.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – аварійно-диспетчерська служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю – рятувальники за номерами 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Травмувалися люди – 103.

Несправні світлофорні об’єкти чи дорожні знаки – 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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Київ КМДА

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