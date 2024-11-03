Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві через атаку російських БПЛА пошкоджено корпус КНУ імені Шевченка, фото

15:52, 3 листопада 2024
Будівля інституту КНУ пошкоджена уламками російських БПЛА.
У Києві через атаку російських БПЛА пошкоджено корпус КНУ імені Шевченка, фото
Джерело фото: facebook.com/IMV.IIR
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 3 листопада у Києві під час атаки російських безпілотників було пошкоджено гуртожиток та корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомили на Facebook-сторінці Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень», - заявили у інституті.

Йдеться про корпус, де розташовані Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та Навчально-науковий інститут журналістики.

Зазначається, що студентів інституту цього тижня, від 4 до 9 листопада, переводять на дистанційне навчання.

Джерело фото: facebook.com/IMV.IIR

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Єврокомісія поставила Україні завдання щодо змін у судовій системі – повний перелік на 2025 рік

Для посилення підзвітності судової влади Україна має прийняти законодавство, яке б змінило систему декларацій доброчесності суддів, і ця ​​система має включати для суддів вищих судів тимчасову, але значущу процедуру перевірки із залученням незалежних експертів.

Якщо професор університету сам не повідомив ТЦК про наявність підстав для відстрочки, то його мобілізація правомірна – позиція Верховного Суду

Професор університету, який працює на повну ставку, вирішив оскаржити свою мобілізацію, пославшись на наявність права на відстрочку – що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Україні треба запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами – Єврокомісія

Єврокомісія надала рекомендації до процедури відбору прокурорів, переатестації, повноважень КДКП та ролі Ради прокурорів, а також стосовно розподілу справ між прокурорами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді