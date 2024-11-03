У Міненерго повідомили, яка зараз ситуація в енергетиці

Енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

У Міненерго зазначають, що енергосистема залишається збалансованою, незважаючи на обстріли. Енергетикам вдалось відновити живлення для понад 16 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Зазначається, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 6000 МВт год та потужністю 1300 МВт.

"Закликаємо споживачів раціонально користуватися електроенергією, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00. Це допомагає енергетикам тримати систему в більш стабільному стані". - додали у Міненерго.

Раніше в Укрнерго повідомили, чи повернуться графіки відключення світла наступного тижня.

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