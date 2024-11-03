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В Минэнерго сообщили, какая сейчас ситуация в энергетике

17:59, 3 ноября 2024
Энергетикам удалось возобновить питание более 16 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
В Минэнерго сообщили, какая сейчас ситуация в энергетике
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В Минэнерго отмечают, что энергосистема остается сбалансированной, несмотря на обстрелы. Энергетикам удалось возобновить питание более 16 тысяч потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт и мощностью 1300 МВт.

"Призываем потребителей рационально пользоваться электроэнергией, особенно вечером с 17:00 до 22:00. Это помогает энергетикам держать систему в более стабильном состоянии". – добавили в Минэнерго.

Ранее в Укрнерго сообщили, вернутся ли графики отключения света на следующей неделе.

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