Кабмін запровадив пільгове кредитування для виробників зброї та військової техніки

Відсоткова ставка для них становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету.

Фото: Defense Express

Українські виробники озброєння й військової техніки матимуть доступ до програми пільгових кредитів. Відповідну постанову «Деякі питання фінансової державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу» схвалив Кабінет міністрів.

Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%. Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проекти до 5 років.

«Доступне кредитування дозволить виробникам, в першу чергу, виробляти більше зброї — і швидше поставляти її на фронт. А також більш впевнено вести свою діяльність та масштабувати виробництво. Власне, це і є наша ключова мета як Мінстратегпрому», – зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Програмою можуть скористатися підприємства, установи, організації, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Отримані кошти в рамках програми можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.

«Ми довго працювали над цією програмою разом з багатьма відомствами. Тож дякую всім, хто зробив це можливим», – додав міністр.

За його словами, доступне кредитування дозволить виробникам в першу чергу виробляти більше зброї – і швидше поставляти її на фронт, а також більш впевнено вести свою діяльність та масштабувати виробництво.

Надання державної підтримки підприємствам здійснюватиметься через Фонд розвитку підприємництва.

Пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об’єкт. Станом на зараз – це Ощадбанк і Укрексімбанк. ПУМБ у процесі створення. Перелік буде доповнюватись.

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