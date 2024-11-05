Кабмин ввел льготное кредитование для производителей оружия и военной техники

Украинские производители вооружения и военной техники получат доступ к программе льготных кредитов. Соответствующее постановление «Некоторые вопросы финансовой государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса» одобрил Кабинет министров.
Процентная ставка для производителей составит 5%. Размер кредита – до 100 миллионов гривен на оборотный капитал до 3 лет, и до 500 миллионов на инвестиционные проекты до 5 лет.
«Доступное кредитование позволит производителям, в первую очередь, производить больше оружия – и быстрее поставлять его на фронт. А также увереннее вести свою деятельность и масштабировать производство. Собственно, это и есть наша ключевая цель как Минстратегпрома», – отметил министр по стратегическим отраслям промышленности Герман Сметанин.
Программой могут воспользоваться предприятия, учреждения, организации, определенные Минстратегпромом, критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.
Полученные средства в рамках программы можно использовать для разработки, изготовления, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения, которые используются для удовлетворения потребностей Сил обороны.
«Мы долго работали над этой программой вместе со многими ведомствами. Поэтому благодарю всех, кто сделал это возможным», – добавил министр.
По его словам, доступное кредитование позволит производителям в первую очередь производить больше оружия – и быстрее поставлять его на фронт, а также увереннее вести свою деятельность и масштабировать производство.
Предоставление государственной поддержки предприятиям будет осуществляться через Фонд развития предпринимательства.
Льготные кредиты будут предоставлять только те банки, у которых есть режимно-секретный объект. На данный момент – это Сбербанк и Укрэксимбанк. ПУМБ в процессе сотворения. Список будет дополняться.
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