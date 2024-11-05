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Повалені дерева на проїжджі частини – у ДСНС показали наслідки негоди в Україні, фото

23:47, 5 листопада 2024
У більшості областей країни 4 листопада вирували сильні пориви вітру до 15-20 м/с.
Повалені дерева на проїжджі частини – у ДСНС показали наслідки негоди в Україні, фото
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Минулої доби рятувальники боролися із наслідками стихії в Україні. Як зауважили у ДСНС, 4 листопада по всій території країни було оголошено штормове попередження. У більшості областей країни вирували сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві вітер повалив дерева та завдав шкоди конструкціям будинків.

Так, за інформацією ДСНС, на Чернігівщині та Запоріжжі надзвичайники залучалися до прибирання повалених дерев з проїжджих частин. Використовуючи спецобладнання, фахівці розпилювали та прибирали гілля, щоб усунути загрозу для людей та перешкоду для пересування транспорту.

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ДСНС

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