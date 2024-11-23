Київ затвердив рекомендації щодо безпечного використання генераторів

У місті сформували рекомендації для безпечного використання електрогенераторів з урахуванням пожежної безпеки та їхньої інтеграції в міське середовище.

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У столиці затвердили рекомендації щодо безпечного використання генераторів. Їх розробив Департамент територіального контролю міста Києва.

Рішення підтримали депутати Київської міської ради під час пленарного засідання 21 листопада.

Як вказують у КМДА, мета документа – сформувати рекомендації для безпечного використання електрогенераторів з урахуванням пожежної безпеки та їхньої інтеграції в міське середовище.

Так, рекомендації враховують безпечне використання генераторів, зокрема щодо їхнього розміщення винятково на відкритому повітрі та на території з рівною площадкою, а також із дотриманням відстані від дерев – 2,5 м, від чагарників – 1,5 м. Крім того, агрегати не можна встановлювати всередині житлових, громадських, складських та виробничих будівель, зокрема на дахах, балконах, прибудовах, на шляхах до евакуаційних виходів. Також під час їхнього встановлення необхідно забезпечити захист, що запобігатиме ураженню електричним струмом людей і тварин. А користувачі мають проходити навчання та інструктажі щодо експлуатації генератора, вказується у документі.

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