Киев утвердил рекомендации по безопасному использованию генераторов

В городе сформировали рекомендации для безопасного использования электрогенераторов с учетом пожарной безопасности и их интеграции в городскую среду.

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В столице утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов. Их разработал Департамент территориального контроля города Киева.

Решение поддержали депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании 21 ноября.

Как указывают в КГГА, цель документа – сформировать рекомендации для безопасного использования электрогенераторов с учетом пожарной безопасности и их интеграции в городскую среду.

Так, рекомендации учитывают безопасное использование генераторов, в частности, по их размещению исключительно на открытом воздухе и на территории с ровной площадкой, а также с соблюдением расстояния от деревьев – 2,5 м, от кустарников – 1,5 м. Кроме того, агрегаты нельзя устанавливать внутри жилых, общественных, складских и производственных зданий, в частности, на крышах, балконах, пристройках, на путях к эвакуационным выходам. Также при их установке необходимо обеспечить защиту, предотвращающую поражение электрическим током людей и животных. А пользователи должны проходить обучение и инструктажи по эксплуатации генератора, указывается в документе.

Инспекторы благоустройства организуют информационно-разъяснительную работу среди бизнеса и населения, отметили в КГГА.

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