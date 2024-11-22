Врач-хирург за 2000 долларов оформлял фиктивные медицинские документы для избежания призыва

35-летнего врача из Киевской области подозревают в организации фиктивных медицинских документов для уклонения от мобилизации.

Источник фото: полиция Киевской области

Правоохранители сообщили о подозрении 35-летнему врачу-хирургу, который организовал незаконную схему оформления медицинских документов, позволяющих избежать мобилизации и получить группу инвалидности. Злоумышленник предлагал гражданам фиктивное лечение в стационаре за вознаграждение, что освобождало от призыва на военную службу. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По версии следствия, врач коммунального учреждения Киевского областного совета договорился с клиентом о предоставлении медицинских документов, которые подтверждали бы необходимость длительного лечения. В случае отказа он угрожал последствиями в виде мобилизации. За эту услугу фигурант требовал 2000 долларов США.

Правоохранители задержали врача во время получения неправомерной выгоды, а также изъяли деньги, печати и документацию. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники управления стратегических расследований Киевской области.

Полиция сообщила подозреваемому об уголовной ответственности за получение неправомерной выгоды и вымогательство, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.