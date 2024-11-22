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Лікар-хірург за 2000 доларів оформляв фіктивні медичні документи для уникнення призову

22:36, 22 листопада 2024
35-річного лікаря з Київщини підозрюють в організації фіктивних медичних документів для ухилення від мобілізації.
Лікар-хірург за 2000 доларів оформляв фіктивні медичні документи для уникнення призову
Джерело фото: поліція Київської області
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Правоохоронці повідомили про підозру 35-річному лікарю-хірургу, який організував незаконну схему оформлення медичних документів, що дозволяли уникнути мобілізації та отримати групу інвалідності. Зловмисник пропонував громадянам фіктивне лікування в стаціонарі за винагороду, що звільняло від призову на військову службу. Про це повідомила поліція Київської області.

За версією слідства, лікар комунального закладу Київської обласної ради домовився з клієнтом про надання медичних документів, які підтверджували б необхідність довготривалого лікування. У разі відмови він погрожував наслідками у вигляді мобілізації. За цю послугу фігурант вимагав 2000 доларів США.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання неправомірної вигоди, а також вилучили гроші, печатки та документацію. Оперативний супровід забезпечували працівники управління стратегічних розслідувань Київської області.

Поліція повідомила підозрюваному про кримінальну відповідальність за отримання неправомірної вигоди та вимагання, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років. Слідчі дії тривають.

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