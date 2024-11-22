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Хмельницький міськрайонний суд заочно засудив депутатку держдуми РФ Олену Вторигіну до 15 років тюрми

15:27, 22 листопада 2024
Депутатка держдуми РФ Олена Вторигіна засуджена на 15 років позбавлення волі.
Хмельницький міськрайонний суд заочно засудив депутатку держдуми РФ Олену Вторигіну до 15 років тюрми
Фото: bezformata.com
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Вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20 листопада 2024 року, постановленого у кримінальному провадженні № 22022240000000082 від 05 травня 2022 року, громадянку Російської Федерації, депутата державної думи федеральних зборів Російської Федерації Вторигіну Олену Андріївну, 17 серпня 1957 року народження, визнано винуватою у пред’явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 110 КК України та призначено їй покарання у виді 15 (п’ятнадцяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її власністю. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Початок строку відбування основного покарання у виді позбавлення волі Вторигіній Олені Андріївні ухвалено обчислювати з моменту приведення вироку у виконання та фактичного її затримання на виконання вироку суду.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою, застосований до Вторигіної Олени Андріївни в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, залишено без змін до моменту її затримання на виконання вироку суду.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

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суд Хмельницький

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