Хмельницкий горрайонный суд заочно приговорил депутата госдумы РФ Елену Вторигину к 15 годам тюрьмы

Депутат госдумы РФ Елена Вторигина приговорена к 15 годам лишения свободы.

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Приговором Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 20 ноября 2024 года, вынесенного в уголовном производстве № 22022240000000082 от 05 мая 2022 года, гражданку Российской Федерации, депутата государственной думы федерального собрания Российской Федерации Вторигину Елену Андреевну, 17 августа 1957 года, признано виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначено ей наказание в виде 15 (пятнадцати) лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, которое является ее собственностью. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Начало срока отбывания основного наказания в виде лишения свободы Вторигиной Елены Андреевны принято исчислять с момента приведения приговора в исполнение и фактического задержания во исполнение приговора суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей, примененная к Вторигиной Елены Андреевны в порядке ч. 6 ст. 193 УПК Украины, оставлена ​​без изменений до момента ее задержания во исполнение приговора суда.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня оглашения приговора.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Участники судебного разбирательства имеют право получить копию приговора в суде.

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