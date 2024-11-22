Испания оштрафовала на $187 млн ​​Ryanair и других лоукостеров за взыскание платы за ручную кладь

Министерство оштрафовало авиакомпании за такую ​​практику, в частности, как взимание платы с пассажиров за провоз большей ручной клади.

Источник фото: Gabor Koszegi / Unsplash

Министерство по защите прав потребителей Испании оштрафовало бюджетные авиакомпании Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian и Volotea на общую сумму €179 млн ($187 млн) за такую ​​практику, в частности, как взыскание платы с пассажиров за провоз большей ручной клади. Об этом пишет Reuters.

Как говорится в сообщении, Министерство подтвердило штрафы, объявленные в мае, и отклонило апелляции, поданные компаниями.

В заявлении говорится, что авиакомпании нарушали права клиентов, когда взимали плату за ручную кладь большего размера, выбор места или распечатку посадочных талонов, а также не разрешали оплату наличными на стойках регистрации или покупать товары на борту.

Указывается, что Ryanair был оштрафован на 108 млн евро, Vueling – на 39 млн евро, easyJet – на 29 млн евро, Norwegian – на 1,6 миллиона евро и Volotea – на 1,2 млн евро.

Ранее стало известно, что венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за ненадлежащее информирование пассажиров.

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