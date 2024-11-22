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Іспанія оштрафувала на $187 млн Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу

15:59, 22 листопада 2024
Міністерство оштрафувало авіакомпанії за таку практику, зокрема, як стягнення плати з пасажирів за провезення більшої ручної поклажі.
Іспанія оштрафувала на $187 млн Ryanair та інших лоукостерів за стягнення плати за ручну поклажу
Джерело фото: Gabor Koszegi / Unsplash
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Міністерство із захисту прав споживачів Іспанії оштрафувало бюджетні авіакомпанії Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian і Volotea на загальну суму €179 млн ($187 млн) за таку практику, зокрема, як стягнення плати з пасажирів за провезення більшої ручної поклажі. Про це пише Reuters.

Як йдеться у повідомленні, Міністерство підтвердило штрафи, які були оголошені в травні, і відхилило апеляції, подані компаніями.

У заяві йдеться, що авіакомпанії порушували права клієнтів, коли стягували плату за ручну поклажу більшого розміру, вибір місця або роздрукування посадкових талонів, а також не дозволяли оплату готівкою на стійках реєстрації або купувати товари на борту.

Вказується, що Ryanair був оштрафований на 108 млн євро, Vueling – на 39 млн євро, easyJet – на 29 млн євро, Norwegian – на 1,6 мільйона євро і Volotea – на 1,2 млн євро.

Раніше стало відомо, що угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за неналежне інформування пасажирів.

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Іспанія

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