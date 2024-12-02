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У Києві водій авто Porsche, який спричинив аварійну обстановку, заплатить штраф, відео

18:22, 2 грудня 2024
Водій Porsche, порушивши ПДР, створив аварійну обстановку для інших учасників дорожнього руху.
У Києві водій авто Porsche, який спричинив аварійну обстановку, заплатить штраф, відео
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У Києві патрульні склали на водія автомобіля Porsche адмінматеріали. Як вказується у повідомленні поліції, у неділю 1 грудня в Голосіївському районі патрульні помітили, як водій автомобіля Porsche, порушивши ПДР, створив аварійну обстановку для інших учасників дорожнього руху.

Відтак, водія зупинили та склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) та винесли постанову ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП.

Аварійна обстановка — це ситуація, коли інші учасники дорожнього руху були вимушені різко змінити швидкість, напрямок руху чи вжити інших заходів для забезпечення власної безпеки чи безпеки інших громадян. За таке порушення передбачений штраф 1 445 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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поліція ПДР Київ автомобіль

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