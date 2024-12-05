Практика судів
  1. В Україні

На Київщині чоловік намагався пронести на судове засідання наркотичну речовину, фото

13:09, 5 грудня 2024
Судові охоронці запобігли потраплянню наркотичної речовини до будівлі правосуддя.
На Київщині чоловік намагався пронести на судове засідання наркотичну речовину, фото
Фото: sso.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

4 грудня до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області прийшов місцевий мешканець, який намагався потрапити на одне з судових засідань з наркотичною речовиною. Про це повідомила Служба судової охорони міста Київ та Київської області.

Зазначається, що здійснюючи заходи з охорони громадського порядку співробітники територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області, при поверхневому огляді речей чоловіка, виявили сильнодіючі медичні препарати без рецепту лікарів.

«Тому охоронці Феміди без вагань сповістили про знахідку до правоохоронних органів, а до прибуття слідчо-оперативної групи Національної поліції, попросили чоловіка затриматись», - поінформували у ССО.

Правоохоронці задокументували факт незаконного обігу медичних препаратів, склали необхідні процесуальні документи та доправили громадянина до райуправління поліції.

Фото: sso.court.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Служба судової охорони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада схвалила законопроекти про відповідальність за міжнародні злочини

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада схвалила за основу окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відновила роботу – обрано керівництво

Повноважний склад КДКП сформовано, головою Комісії обраний прокурор Офісу Генпрокурора Максим Радзівон, а заступником – адвокат Катерина Коваль.

В Україні може з’явитися повноцінний суд присяжних – Верховна Рада схвалила законопроект

Депутати вирішили підтримати створення суду присяжних в Україні і проголосували законопроект, поданий 4 роки тому.

Верховна Рада ратифікувала Угоду з ЄС про кредитний механізм, за яким зможе отримати від ЄС та країн G7 50 млрд доларів

Відповідно до статті 8 ратифікованої Угоди Україна визнає та погоджується з тим, що будь-яке зобов’язання щодо виплати безповоротної фінансової допомоги Україні обумовлене надходження ресурсів до Механізму, і що ані Єврокомісія, ані ЄС не несуть жодної відповідальності та не зобов’язані здійснювати виплати у разі відсутності надходження таких ресурсів.

Верховна Рада повернула опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством і звільняються від перспектив в’язниці

Народні депутати повернули норму до КПК, за якою у разі звільнення корупціонера від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, до нього може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Радуцький
    Михайло Радуцький
    голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування
  • Тетяна Варфоломеєва
    Тетяна Варфоломеєва
    ректор Академії адвокатури України
  • Анатолій Бідонько
    Анатолій Бідонько
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Прасов
    Олександр Прасов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Мамедова
    Юлія Мамедова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва