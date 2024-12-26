Колишньому голові Західного апеляційного господарського суду оголосили підозру у вимаганні 1 млн доларів — НАБУ

Суддю підозрюють у вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів.

Колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними Transparency International Ukraine, йдеться про Бориса Плотніцького.

Як відомо, на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди. За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Особи вимагали у підприємця 1 млн доларів в обмін на ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі, вказує НАБУ.

Дії усіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

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