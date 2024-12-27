У Києві на Андріївському узвозі іноземець в масці і з пістолетом пограбував магазин

Чоловіка з пістолетом та викраденими 11 000 гривень затримали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який, за даними слідства, причетний до розбійного нападу. Зловмисник, погрожуючи пістолетом продавчині на Андріївському узвозі, зламав касу ломом, забрав гроші та втік з місця злочину.

До поліції звернулась 61-річна касирка, яка повідомила, що невідомий у масці і з пістолетом увірвався в маркет, забрав гроші та втік. Оперативники Подільського управління поліції оперативно розпочали пошуки злочинця. Через менше ніж годину нападника вдалося затримати на вулиці Подолу.

Як повідомили в столичній поліції, під час обшуку у затриманого вилучено пістолет, лом, а також 11 000 гривень — частину викраденої суми. Чоловік виявився іноземцем, який проживав у Києві з вересня 2024 року.

Затриманому оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За рішенням суду, він перебуватиме під вартою. Покарання за цим злочином передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.