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У Києві на Андріївському узвозі іноземець в масці і з пістолетом пограбував магазин

07:54, 27 грудня 2024
Чоловіка з пістолетом та викраденими 11 000 гривень затримали.
У Києві на Андріївському узвозі іноземець в масці і з пістолетом пограбував магазин
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який, за даними слідства, причетний до розбійного нападу. Зловмисник, погрожуючи пістолетом продавчині на Андріївському узвозі, зламав касу ломом, забрав гроші та втік з місця злочину.

До поліції звернулась 61-річна касирка, яка повідомила, що невідомий у масці і з пістолетом увірвався в маркет, забрав гроші та втік. Оперативники Подільського управління поліції оперативно розпочали пошуки злочинця. Через менше ніж годину нападника вдалося затримати на вулиці Подолу.

Як повідомили в столичній поліції, під час обшуку у затриманого вилучено пістолет, лом, а також 11 000 гривень — частину викраденої суми. Чоловік виявився іноземцем, який проживав у Києві з вересня 2024 року.

Затриманому оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За рішенням суду, він перебуватиме під вартою. Покарання за цим злочином передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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