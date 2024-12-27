В Киеве на Андреевском спуске иностранец в маске и с пистолетом ограбил магазин

Мужчину с пистолетом и похищенными 11 000 гривен задержали.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который, по данным следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник, угрожая пистолетом продавщице на Андреевском спуске, сломал кассу ломом, забрал деньги и скрылся с места преступления.

В полицию обратилась 61-летняя кассирша, которая сообщила, что неизвестный в маске и с пистолетом ворвался в маркет, забрал деньги и скрылся. Оперативники Подольского управления полиции оперативно начали поиски преступника. Спустя менее чем час нападавшего удалось задержать на улице Подола.

Как сообщили в столичной полиции, во время обыска у задержанного изъяты пистолет, лом, а также 11 000 гривен - часть похищенной суммы. Мужчина оказался иностранцем, который проживал в Киеве с сентября 2024 года.

Задержанному объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). По решению суда, он будет находиться под стражей. Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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