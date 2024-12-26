Бывшему председателю Западного апелляционного хозяйственного суда объявили подозрение в вымогательстве 1 млн долларов — НАБУ

Судью подозревают в вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов.

Бывшему главе Западного апелляционного Хозяйственного суда сообщили о подозрении в требовании неправомерной выгоды от представителя частной компании. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

По данным Transparency International Ukraine, речь идет о Борисе Плотницком.

Как известно, в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего председателя Хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов неправомерной выгоды. За указанные средства лица обещали обеспечить принятие нужных решений по судебным делам, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

Лица требовали у предпринимателя 1 млн долларов в обмен на принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также обещание предотвратить убийство, которое планировали его оппоненты в судебном процессе, указывает НАБУ.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей.