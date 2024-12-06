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Армія – головний гарант безпеки – Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних Сил України

11:34, 6 грудня 2024
Президент України подякував захисникам за мужність і незламність.
Армія – головний гарант безпеки – Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних Сил України
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6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Президент України Володимир Зеленський під час урочистого заходу підкреслив, що саме українські військовослужбовці стали ключовим гарантом безпеки держави.

У своєму виступі Зеленський нагадав про дві важливі дати, які стоять поряд у календарі, але мають різне значення для українців: 5 грудня – день підписання Будапештського меморандуму, та 6 грудня – День Збройних Сил України.

«Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні сили України» – наголосив глава держави.

Президент подякував українським військовим за їхню самовіддану службу та відзначив їхню роль у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. День Збройних Сил став символом незламності та сили українського народу.

День Збройних Сил України відзначається щороку 6 грудня на честь ухвалення у 1991 році закону про створення національної армії. Ця дата символізує вдячність усім, хто стоїть на захисті країни.

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ЗСУ військові Володимир Зеленський

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