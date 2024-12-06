Армия – главный гарант безопасности – Владимир Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины

Президент Украины поблагодарил защитников за мужество и несокрушимость.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил. Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия подчеркнул, что именно украинские военнослужащие стали ключевым гарантом безопасности государства.

В своем выступлении Зеленский напомнил о двух важных датах, которые стоят рядом в календаре, но имеют разное значение для украинцев: 5 декабря - день подписания Будапештского меморандума, и 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, самым первым, самым действенным, самым надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины», - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил украинских военных за их самоотверженную службу и отметил их роль в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. День Вооруженных Сил стал символом несокрушимости и силы украинского народа.

День Вооруженных Сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона о создании национальной армии. Эта дата символизирует благодарность всем, кто стоит на защите страны.

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