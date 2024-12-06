В Украине усилят контроль за оборотом пищевых добавок и БАДов — что изменится

Рада приняла законопроект, усиливающий ответственность за производство и реализацию пищевых добавок, не отвечающих требованиям законодательства.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, устраняющий недостатки контроля над производством и оборотом диетических добавок №11389.

Документ устанавливает четкие правила для введения диетических добавок в обращение. Он предоставляет Министерству здравоохранения право утверждать список разрешенных витаминов, минералов и других веществ с питательными или физиологическими свойствами, а также определять их максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в диетических добавках.

Принятый закон устанавливает четкие правила для введения диетических добавок в обращение.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Фейсбук прокомментировал принятие закона.

Он подчеркнул, что этот документ приводит украинское законодательство к требованиям соответствующей директивы ЕС и устраняет возможность продавать лекарства под видом БАДов.

"Во всем мире назначение биологически активных добавок вспомогательным. Поэтому их регулирование должно отличаться от обращения лекарств. Сейчас на рынке фиксируем десятки случаев, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья", – написал Радуцкий.

Он пояснил, что принятый закон определяет четкие механизмы введения в обращение диетических добавок и перечень компонентов, которые могут использоваться для их производства, усиливает ответственность за производство и продажу не отвечающих требованиям законодательства добавок.

Радуцкий отметил, что ко второму чтению Комитет получил 71 поправку от коллег. Среди основных изменений по сравнению с документом, принятым в первом чтении, стоит отметить следующее: диетические добавки, которые были в продаже до вступления в силу закона, разрешено реализовывать еще в течение трех лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что за продажу БАДов, ингредиенты которых отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, юридические лица будут штрафовать на 640 тысяч грн, а ФЛП — на 600 тысяч грн.

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