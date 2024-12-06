В Одесской области водитель травмировал сотрудника ТЦК, протянув его на дверце авто – видео

Водитель отказался предъявить документы работнику ТЦК и двинулся, протащив военного на дверце авто.

В Одесской области расследуют инцидент, во время которого водитель травмировал сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, протащив его на дверце машины.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как мужчина в военной форме держится за открытую дверь движущегося автомобиля.

Как сообщили в Одесском областном ТЦК, конфликт возник после того, как военный потребовал у водителя предъявить военно-учетные документы. Водитель отказался, вел себя агрессивно, а затем внезапно тронулся с места, протащив сотрудника на значительное расстояние.

В результате инцидента работник ТЦК получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

Руководство областного ТЦК осудило агрессивное поведение водителя, отметив, что такие действия недопустимы в отношении военнослужащих, выполняющих важные задачи для обеспечения обороноспособности страны.

«Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует данную ситуацию и осуждает такое позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны», - говорится в официальном заявлении.

Военные отметили, что случай находится под контролем, а виновные в травмировании сотрудника будут наказаны в соответствии с законодательством. Сейчас продолжается расследование обстоятельств происшествия.

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