С начала года сумма штрафов за непристегнутый ремень безопасности составляет более 91 млн гривен

Только за непристегнутый ремень безопасности полиция выносит сотни тысяч штрафов каждый год.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», за десять месяцев 2024 года в Украине зарегистрировали 21 562 аварии с пострадавшими, в результате которых погиб 2 541 человек, а травмы получили 26 959.

По словам первого заместителя начальника Департамента Патрульной полиции Алексея Белошицкого в интервью Українським новинам, правоохранители борются с нарушителями ПДД.

Так, в частности, только за непристегнутый ремень безопасности полиция выносит сотни тысяч штрафов каждый год.

«По состоянию на 29.11.2024 полицейскими территориальных (в том числе межрегиональных) подразделений Национальной полиции Украины полиции в период с 01.01.2024 по 28.11.2024 за нарушение пункта 2.3 <В> (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) и вынесено 179 137 постановлений и наложены взыскания на сумму 91 276 230 грн», - отметил он.

Белошицкий подчеркнул, что нужно говорить о том, что каждый должен выработать у себя такие вот навыки, как пристегнутый ремень безопасности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине могут ввести штрафы за летнюю резину на авто во время морозов.

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