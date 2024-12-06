З початку року сума штрафів за непристебнутий ремінь безпеки становить понад 91 млн гривень

Лише за непристебнутий ремінь безпеки поліція виносить сотні тисяч штрафів кожного року.

Як раніше розповідала «Судово-юридична газета», за десять місяців 2024 року в Україні зареєстрували 21 562 аварії з постраждалими, у результаті яких загинуло 2 541 особа, а травми отримали 26 959.

За словами першого заступника начальника Департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького в інтерв’ю Українським новинам, правоохоронці боряться з порушниками ПДР.

Так, зокрема, лише за непристебнутий ремінь безпеки поліція виносить сотні тисяч штрафів кожного року.

«Станом на 29.11.2024 поліцейськими територіальних (у тому числі міжрегіональних) підрозділів Національної поліції України поліції у період з 01.01.2024 до 28.11.2024 за порушення пункту 2.3 <В> ( Порушення правил користування ременями безпеки) – винесено 179 137 постанов та накладено стягнень на суму 91 276 230 грн», - зазначив він.

Білошицький підкреслив, що потрібно говорити про те, що кожен має випрацювати у себе такі от навички як пристебнутий ремінь безпеки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні можуть ввести штрафи за літню гуму на авто під час морозів.

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